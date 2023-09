De Tweede Kamer kan maar beter nog even genieten van een relatief makkelijke begrotingsbabbel, want als het aan de Verenigde Naties ligt wordt het financiële plaatje in de toekomst een stuk ingewikkelder. De organisatie voegt zich in #TeamHerstelbetalingen en vindt dat landen moeten dokken voor hun slavernijverleden. Ook de VN trapt in de val van de intergenerationele schuld, waarbij mensen die nooit slaven hebben gehouden een schadevergoeding moeten betalen aan mensen die nooit slaaf zijn geweest. VN-opperhoofd António Guterres erkent dat dit vrijwel onmogelijk is. "The assessment of the economic damage can be extremely difficult owing to the length of time passed and the difficulty of identifying the perpetrators and victims." Maar dat weerhoudt hem er niet van om er toch toe op te roepen. "The difficulty in making a legal claim to compensation cannot be the basis for nullifying the existence of underlying legal obligations." Kort samengevat: we weten niet aan wie of hoeveel we moeten betalen, maar betalen zullen we. U kunt binnenkort de energierekening niet meer voldoen, maar laten we vooral miljoenen danwel miljarden euro's vrijmaken omdat een paar hooggeplaatste rijke politici zich schuldig voelen over het feit dat ze hooggeplaatste rijke politici zijn en dat nu willen afkopen met uw belastingeuro's. Het toe-eigenen van historische trauma's voor eigen gewin gaat nog eens heel groot worden. Laat de nabestaanden van de heksenvervolgingen het maar niet horen.

