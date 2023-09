Zo te zien weer allemaal oorspronkelijke, autochtone, echte Nederlanders.

En ik lees dat onze Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh - ook een vurig pleitbezorger van de hoofddoek als toevoeging aan het politie-uniform - weer een grove discriminatoire misstand heeft blootgelegd:

"Racismecoördinator: onderzoeken naar moskeeën passen in patroon:

Dat ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het geheim onderzoek heeft gedaan naar moskeeën is „een kwalijke en verwerpelijke zaak” die bevestigt wat de moslimgemeenschap al langer voelt en vreest.''

Er kunnen mij persoonlijk niet genoeg geheime onderzoeken naar moskeeën gedaan worden. Met twee dodelijke aanslagen in Nederland door moslims (op Theo v Gogh en de tramschutter), met honderden afgereisde, geradicaliseerde ISers (die nu weer allemaal druppelsgewijs worden ingevlogen) en hun vele duizenden fans in Nederland, met 120.000+ ondertekenaars van een manifest waarin geëist wordt dat belediging van de islam/profeet strafbaar wordt gesteld (en dan beperk ik me nog uitsluitend tot Nederland) zouden die kutmoslims eens wat meer begrip kunnen tonen voor wat autochtone Nederlanders ''al langer voelen en vrezen''.