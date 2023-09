De vraag die bij mij rijst is altijd waarom?

Van actiehelden uit de jaren 60 t/m 90 werd beweerd dat ze TE hetero zijn. Waar waren de homoseksuele actiehelden die als voorbeeld konden dienen voor de kinderen? Ik moest inderdaad even graven en kon mij inderdaad geen homoseksuele actieheld herinneren uit die periode; sterker nog: als ik erover nadenk hadden heel veel actiehelden best homo kunnen zijn, of bi of aseksueel. Want ik heb Rambo nog nooit met een vrouw gezien, Butch uit the Predator? He- Man? JCVD in Lionheart had wel een vrouwtje, oh nee dat was zijn zwagerin. In hoeveel films hadden Jacky Chan en Bruce Lee eigenlijk een vriendin of vrouw?

Hetzelfde geldt eigenlijk hier. Waarom hier expliciet een transgender laten zien als al zoveel in reclames uit het verleden transgender hadde4n kunnen zijn? Is er ooit in het verleden iemand expliciet als non-transgender gepromoot? Nee? Dus waarom doen we het nu wel voor de transgenders? Zeker wanneer we steeds tegenstrijdige berichten horen dat transgenders altijd willen worden gezien als iemand van het in hun hoofd gewenste geslacht en niet als een transgender. Dit is dus eigenlijk iest wat niemand wil behalve virtue signallers.