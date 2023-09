De enige mensen die groen/klimaatneutraal/niet vervuilend leven zijn kleine (inheemse)stammen. Die verzamelen takken, pakken wat de natuur bied, jagen, verzamelen. Verbranden van bomen gaat zeer kleinschalig(kampvuurtje).

Alles wat wij (westerlingen, midden oosten, china etc) doen al dan niet met het labeltje ‘duurzaam’ is niet duurzaam. We bouwen niet duurzaam, medicatie is niet duurzaam, de manier van eten is niet duurzaam, kleding is niet duurzaam, vervoer is niet duurzaam. Zo simpel is het... Het ene kan iets beter zijn dan het andere maar het is allemaal onder de streep niet duurzaam.

Wat wel redelijk eenvoudig kan om dingen wat te rekken:

-Overbevolking tegen gaan dmv lage geboorte

-Teveel mensen(uitstoot/milieudruk) in 1 land tegengaan. Door immigraties in te perken.

-Bomen/planten/bloemen bijplanten in lege ontboste gebieden en ons stikstof(mest) gebruiken om het proces op gang te helpen. Daarvoor moet onze mest wel vervoerd worden naar die lege gebieden, dat kan helaas niet duurzaam, of je moet alleen zeilboten ervoor gebruiken die handgebouwd zijn met lokale grondstoffen en paard en wagen ipv electrische of verbrandingsmotor auto’s/trekkers/vrachtwagens