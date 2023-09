Dat had u gemist kunnen hebben dus voor wie het gemist heeft: alhier een stukje over de show Humberto. Die gozer is een wandelende knuffelrock-cd. Mede daarom helaas niet zo'n goede interviewer. Als-ie een keer een haakje heeft, laat-ie 'm lachend gaan: liever vriendjes blijven dan een goed journalistiek product leveren. Humberto is de olijke oom op je feestje, de nieuwe man van tante Carla, hij ramt je een paar keer bulderend op je schouder en o ja, hij doet iets met journalistiek, en als je er niet te achterlijk voor bent mag je zo bij 'm in de podcast. Gisteren had-ie Sigrid Kaag. Eerst mocht hij bij Sigrid op bezoek, hij mocht zelfs het koffertje even vasthouden, daarna mocht Sigrid bij hem op bezoek. Vriendjes! Voor D66 is het ook lekker, de Rolex om de pols en hups aanschuiven bij Humberto, want effe flink zagen zal-ie in ieder geval niet gaan doen. Wat Humberto opvallend vond? Hij las een tweet van Jank Paternotte, die zei: "D66 wil alle Nederlanders meer koopkracht geven. Niet via de pomp maar via de bankrekening. Dan profiteren naast autorijders óók elektrische rijders en OV-reizigers." Dat zegt Jank omdat die paar overgebleven D66-stemmers Urban Arrow-fietsers zijn die havermelk door de avocadoshake roeren, met een Tesla voor de deur die ze ook maar twee keer per jaar nodig hebben, als ze toevallig buiten de Ring A10 verdwalen. Oftewel: D66 vindt die 21 cent verhoging op benzine en diesel prima. En dan reageert Kaag:

"Wat we gezien hebben vorig jaar, we hebben een heel breed pakket neergezet. Ook inderdaad een tijdelijke, tijdelijke, verlaging van de accijns op benzine en diesel. Maar dat is heel generiek geweest dus heel veel mensen hebben er ook baat bij gehad die het echt niet nodig hadden. Het advies toen, en nu ook, van vele economen maar ook van de Raad van State, is: doe het zo gericht mogelijk. En maak het structureel. Als je echt wat aan armoede moet doen, moet je keuzes maken waar de mensen op kunnen voortbouwen. Dat ze weten, het is niet na 2024 weer weg, van de rekening, nee, dit blijft. Ik ga geen commentaar geven op welke tweet van wie dan ook zeg ik even vast. Als minister van Financiën zie ik mezelf boven de partijen staan. Ik sta voor de staatskas. En die accijnsverlaging als partijen dat willen, dat kost 1,2 miljard."

Zo'n voorgekookt 'generiek' kletsverhaal vol platitudes dat helemaal over de hoofden van de burgers wordt getrokken met termen als 'breed pakket' en 'zo gericht mogelijk'. Dat melkige gebabbel. Dat holle geleuter als 'maak het structureel' en 'maak keuzes waar mensen op voort kunnen bouwen'. De tóón, hoe ze vervolgens vertelt dat ze 'op hoog niveau internationale politiek heeft bedreven'. Niet reageren op de tweet maar wel eventjes een bedrag noemen - en het is niet eens een 'accijnsverlaging', het is het terugdraaien van een verhoging. Zo'n verzameling Kaagiaanse toverspreuken en mantra's waar je de kots meteen weer van uit de mond druipt. En dan vragen mensen zich af waarom D66 op -20 in de peilingen staat en dan vragen mensen zich af waar nou precies de kloof tussen politiek en burger vandaan komt. Zo'n gozer in een jurk, die born this way-crack, die belerende karnemelkbek van Jan Paternotte en Sigrid Kaag die dingen in NORMAAL NEDERLANDS probeert uit te leggen en meteen verstrikt raakt in een web van ingewikkeld gedoe - dát is de kloof.