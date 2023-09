: Volgens mij is het argument dat mensen met een dubbel paspoort dan onevenredig hard worden gestraft. Iemand met 1 paspoort die hetzelfde vergrijp begaat, behoudt immers wel zijn Nederlanderschap. Is op zich iets voor te zeggen, omdat Marokko het Marokkaanse paspoort niet wil intrekken. Het is dus niet de keus van de Marokkaan om een dubbel paspoort te hebben. Dat geldt ook voor latere generaties die hier geboren zijn. Die krijgen automatisch een Marokkaans paspoort. Dan zou je daardoor iemand van Marokkaanse afstamming wel het land uit schoppen en iemand met Egyptische voorouders niet. Nog even afgezien van de vraag of het wel redelijk is om iemand die hier geboren is als kind van ouders met een Nederlands paspoort, het Nederlanderschap af te nemen.

Begrijp me niet verkeerd, ik zou die lullo uit dit artikel ook het liefst voorgoed uit de maatschappij weg hebben, maar verbannen is lastig. En we moeten sowieso van die dubbele paspoort onzin af. Je bent óf Nederlander, óf Marokkaan en daarmee basta. Het is ook discriminerend: we staan dubbele paspoorten alleen toe voor Marokkanen en Turken. Anderen mogen dit niet.