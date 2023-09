Prinsjesdag. Meestal neemt Tom Staal dan lekker vrij en gaat-ie zich thuis zitten ergeren aan die dwangmatige deugparade met die malle hoedjes. Komt er weer een hoedje uit Kiev, en een ander hoedje is weer van een ontwerper met een geit met drie poten, een ander hoedje is weer een aanklacht tegen het WEF en voor u het weet claimt een of andere knakker wat partijruimte met een malle roze jurk - u kent het allemaal wel. Met de verkiezingen voor de deur besloot onze halfbloed prins toch maar eens een kijkje te nemen in de Haagse jungle. Toverwoorden: bestaanszekerheid, vrijheid (metinclusief een wollig verhaal over Hannah Arendt) en natuurlijk koopkracht. Want zogenaamd gaan demense erop vooruit, in de praktijk gaat iedereen er natuurlijk op achteruit. En dus trommelen we alvast op de tafeltjes voor het betoog van de heer G. Wilders, woensdag tijdens de APB, om 10.15 uur. Ook leuk om te vermelden: het is de laatste Prinsjesdag voor het CDA!