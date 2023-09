Was ooit bij Rangers-Celtic. De absolute haat tussen die clubs (religie). Ik wist al dat ze absoluut geen fan van elkaar waren maar dat was gewoon niet meer leuk. Ik was toen uitgenodigd op een zaterdagmiddag (4 o'clock match) door Bank of Scotland (niet Royal bank of Scotland) en prima alles verzorgd dus in stadion prima lunch met te veel drank en om 12 uur toen liep het stadion vol en begon het gescheld op elkaar. Was ik bekend mee als Ajax seizoenkaarthouder tov Feyenoord, PSV en ook Utrecht maar toen begonnen bezopen gasten in het VIP restaurant elkaar op het gezicht te slaan en het was pas 2 uur. Hahaha! Man man man. Toen begreep ik ook waarom er zoveel beveiligingspersoneel was. Schotse maat vertelde mij dus, dat dat de standaard was. Charming.