Denk dat er maar heel erg weinig Nederlanders (en beleidsmakers) zijn die "ongelimiteerd" asielzoekers willen toelaten. Dat is een rechtse frame, die voortkomt uit frustratie denk ik. We hebben nu eenmaal wetten en verdragen en het verreweg grootste deel der migranten haalt de EU niet eens. Asielzoekers uit Syrie zitten voor 90% in buurlanden vast en willen uiteindelijk terug. Wat wij hier zien, is maar een heel klein deel. Je kunt ook zeggen: De wereld buiten de EU is een ongelofelijke chaos, waarbinnen zij een soort oase vormen van rust en rechtvaardigheid en welvaart, eerder de uitzondering dan de regel. Dat er dan mensen hierheen vluchten of voor economische redenen is daarvan een simpel gevolg.

Heb de indruk dat de meesten hier het idee hebben dat Nederland geheel losstaat van die wereld, of liefst als een soort idyllisch eilandje uit de jaren 50 (maar met behoud van alle welvaart van nu) zou moeten voortbestaan. Dat kan uiteraard niet. De grenzen kunnen niet dicht. De klok kan niet terug. Dat sprookje wordt gevoed door politici die doen alsof, maar nooit hoeven (of willen) besturen. Die maken nooit vuile handen en kunnen dit sprookje aan het volk blijven voorhouden als een land van melk en honing.

Dat hun sprookje niet uitkomt moet dan wel de schuld zijn van de politici, iets wat deze rechtse PVV types met graagte als oorzaak aanwijzen, maar dankzij een cynische kennis van de werkelijkheid misbruiken voor politiek gewin. Deze ophits-partijen hebben de burger niet te beiden behalve een onhaalbaar sprookje, boosheid, frustratie en afgunst, en dus een zondebok: De migranten. Waar zoiets toe leidt weten we natuurlijk uit de geschiedenis en niet alleen dat, we hebben een eigentijds voorbeeld aan het Rusland van Poetin, niet voor niets het land waarvan de voorman van de PVV een speldje van vriendschap in de la heeft liggen. Over FvD hoef ik het niet eens te hebben denk ik, die volgt inmiddels lijnrecht de Kremlin-propaganda.