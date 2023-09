Oh ja de lijst der lijsten!



GeenStijl Café Mega Mix 177 Playlist:

1. ABC - All Of My Heart (1982) - @Bad - Casey

2. Shylmagoghnar - Follow The River (2023) - @RM666

3. Double Trouble feat. Rebel MC - Street Tuff (1988) - @neonrelame

4. Kurt Darren - Kom Bietjie Hier (2009) - @reservebelgië

5. Nirvana - In Bloom (1991) - @RickyLaRue

6. Level 42 - Love Games (1981) @Whisky

7. Lambrini Girls - Boys In The Band (2023) - @Heurtebise

8. Tin Machine - Goodbye Mr. Ed (1991) - @Grumpy_Old_Ed (assist @pollens)

9. Pet Shop Boys - West End Girls (1984) - @MickeyGouda

10. Limp Bizkit - Nookie (1999) - @wilderst

11. Rage Against The Machine - Bulls On Parade (1996) - @Theodorik1

12. Deichkind - 1000 Jahre Bier (2019) - @Trekhaas

13. The Alan Parsons Project - Games People Play (1980) - @sir Ockels

14. The Chills - Party In My Heart (1987) - @UnderTheDevil

15. Carlsberg - All The President's Men (1979) - @Torquemada

16. Demons & Wizzards - Fiddler In The Green (2000) - @Arnold Layne

17. Tropea - Which One (2020) - @Sinterbikske

18. Bobby Vee - The Night Has A Thousand Eyes (1962) -@CLoVis

19. The Rolling Stones - I'm Free (1965) - @Milton_Styx

20. Reinhard Mey - Gute Nacht Freunde (1972) - @Louter Leuter

Bonustrack: Metric - Sick Muse (2009) - @superduperadmin