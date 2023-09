Goed nieuws voor iedereen die niet alleen F1 kijkt om het Wilhelmus te horen, want deze kan wel eens interessant worden. Beide Red Bulls starten buiten de top 10 en dat is niet meer voorgekomen sinds Rusland 2018, oftewel een eeuwigheid geleden. Het wordt bijzonder lastig voor Max om zijn elfde overwinning op rij te pakken en op een baan waar inhalen moeilijk is, ziet Verstappen het zelf ook niet gebeuren. "Yeah, you can forget about that." U mag nog steeds gokken in welke ronde Max op P1 ligt in de reaguursels, maar geen garantie op een winnaar. Aan de voorzijde van het veld loeren Ferrari, Mercedes en McLaren op hun eerste overwinning van het seizoen. De Italianen starten eerste en derde en dat is slecht nieuws voor Russell op P2, want we weten allemaal wat er de laatste keer met de Ferrari-sandwich in Singapore gebeurde. Verder kwam tot nu toe in iedere Singapore-race de safety car in actie, dus we zijn benieuwd wie hem vandaag in de muur Lance Stroll'ed. In ieder geval niet Stroll zelf, die na zijn harde klapper van gisteren een dagje aan de zijlijn blijft staan. Tijd voor een onvoorspelbare race op een stratencircuit dat geen genade kent. Om 14:00 uur is het lights out and away we go en gaan we zien wie Verstappens hegemonie kan doorbreken.

