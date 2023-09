Inwoners van Amsterdam hebben op ludieke wijze gereageerd op het voornemen van Femke Halsema om zich nog een keer kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Gisterenavond waren er verspreid over de stad drie saluutexplosies te horen; een op het Zeeburgereiland, een in Amsterdam-Noord en een op IJburg. De bedenkers van de ludieke actie hebben het wapen van Amsterdam gebruikt als inspiratie, zo legt ene Mohammed (achternaam bekend bij de politie) uit. Iedere explosie staat symbool voor een van de Andreaskruisen in het wapen. Getuigen zeggen dat ze na de explosies personen in bivakmutsen zagen wegrennen. "Het gaat namelijk niet om ons. Femke Halsema is een zegen voor iedereen in onze lieve stad", aldus een van de daders.

Okee inmiddels vier maar dan klopt het topic niet meer