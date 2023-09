Welkom in Singapore bij de OG-darkroom van de kalender voordat Las Vegas en die woestijnbaantjes het idee van een nachtrace overnamen. Het is een F1-zaterdag en waar we normaal gesproken verwachten dat Max die pole even afvinkt voor de statistieken, kan dit een moeilijker verhaal worden voor onze nationale Monegask. De Red Bull had het zwaar in de vrije training en beschikte over ongeveer net zo veel grip als bovenstaande poetsmachines. Verstappen moest daardoor achter Ferrari en Mercedes aansluiten en dat is hij toch al een tijdje niet meer gewend. Misschien dat ze in de kwali nog iets extra's weten te vinden, maar het gaat moeilijk worden om die rode Italianen van de eerste rij af te houden. De kans op chaos is gelukkig aanwezig met de autoslopende muur altijd dichtbij en hagedissen die op de meest onverwachte momenten door de sessie wandelen. Wordt het morgen een inhaalrace of kan Max vandaag de schade beperken, haalt Perez überhaupt Q3, zijn hagedissen sterker dan F1-auto's en wie hangt hem als eerste in de muur? Tijd voor antwoorden. Tijd voor de kwalificatie in Singapore.

Antwoord 1: Stroll hangt hem als eerste in de muur. En hard.

Antwoord 2: Perez haalt Q3 niet (P13). Maar Verstappen (P11) ook niet

Antwoord 3: Sainz pakt pole! Vlak voor Russell (P2) en Leclerc (P3)

Red Bull weet van gekkigheid ook niet meer wat ze moeten

Ondertussen bij papa Jos

Rocket Powered Greenscreen!