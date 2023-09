Als Diederik Gommers (of all people) degene is de de strijd tegen het vergiftigen van de bevolking moet voeren in plaats van de autoriteiten en de veelheid aan overheidsdiensten die hier over gaan dan kun je wel stellen dat dit land kapot is. De lokale bestuurders moffelen alles weg, de regering doet daar nog een schepje bovenop en de vervuiling gaat al tientallen jaren door. Willens en wetens.

Diederik Gommers is not the superhero we want, but he is the superhero we need.