Het is steeds de oude, niet realistische, vooral romantische droom die teruggaat tot het denken van Rousseau. Doet ook denken aan waar die bevlogen Mariko Peters het over had, appeltjesgroene velden, een soort natuur die opgehouden heeft natuur te zijn maar zich vrijwillig heeft getemd en zich heeft aangeboden om precies in ons mens- en wereldbeeld te passen. Had je ook tijdens die korte periode in de VS dat dat BLM-volk ergens midden in de stad een politievrije zone uitriep, een klein aards paradijs, en daar meteen op het asfalt een dun laagje aarde ging uitstrooien om mooie plantjes op te laten groeien. Wensdenken. Het is van een deerniswekkende naïviteit. Wil je een moestuin, ga je gang, wil je een tomatenplantje op je balkon, niemand houdt je tegen, maar heb niet de illusie dat dit iets van een oplossing gaat brengen.

Volkstuintjes, ze zijn er altijd geweest, en daar kun je als je er veel tijd en zorg in steekt ontegenzeglijk heel wat vanaf halen, maar het is niet een direct alternatief voor de voedselvoorziening want je hebt er die tijd pas voor als je tot de beter gesitueerde behoort of verder niet werkt, en in dat laatste geval ben je een landbouwer, een uitkeringstrekker of een gepensioneerde, i.e. iemand die deel is of is geweest van het systeem dat je met je romantische ideeën wilt breken.

Ach, die romaniek. Enige jaren was spelt ook in één keer in de mode, een 'vergeten' graan dat veel lekkerder, veel voedzamer, veel beter was dan al die enge granen van nu. En er waren ook boeren die spelt verbouwden, die zijn er ook nu nog. Maar de waarheid kwam al snel aan het licht, als een mokerslag. Spelt is verdwenen omdat de opbrengst per hectare vele malen kleiner is dan de granen die nu favoriet zijn. Perfect als je veel land hebt en weinig monden te voeden, maar als we wereldwijd niks aan het geboortecijfer doen een 'no go. Eet je spelt, dan heb je geld, dan leef je in luxe ten koste van een ander.

Zo is het ook met Lisa. Als je terug gaat rekenen wat een ei, gelegd door Kerry, Curry of Filet, eigenlijk kost, dan schrik je.