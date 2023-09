Dit is natuurlijk hoe prins Bernhard, BlackRock, Blackstone, het WEF, Unilever en Ahold echt over u denken, maar dat toedekken onder mooispraak over de noodzaak van gendertransities en de vertegenwoordiging van dikke vrouwen in videogames. Bovenstaand ziet u Australische vastgoedmiljardair Tim Gurner, in 2017 ontoevallig ook de peetvader van de vastgoed-dooddoener dat millennials geen huis kunnen kopen omdat ze teveel avocado-toasts kopen in plaats van sparen.



Samengevat:

- Werknemers zijn te arrogant geworden en beseffen niet dat zij blij moeten zijn met hun werkgever, in plaats van andersom.

- Werknemers krijgen teveel betaald voor te weinig werk.

- Die arrogantie moet aangepakt worden door massale ontslagen. "Unemployment has to jump 40, 50% in my view, we need to see pain in the economy. (...) There's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So, it's a dynamic that has to change, we've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy. Which is what the whole global, the gouvernments around the world are trying to increase unemployment, to get that to some sort of normality, and we're seeing it. (...) I mean, there is definitely mass lay-offs going on (...), and we're starting to see less arrogance in the employment market and that has to continue."

Was getekend, een man wiens vastgoedgroep net als al die andere vastgoedgroepen systematisch huizen boven de marktprijs voor de neus van starters wegkoopt om ze vervolgens boven de marktprijs aan diezelfde starters te verhuren waardoor zij in een levenslange huurval lopen: de vaste lasten tot aan het graf te hoog om te sparen voor een eigen inleg, op een salaris dat precies hoog genoeg is om elke maand de woekerhuur van een vastgoedgroep op te hoesten.



De opvatting dat werkloosheid moet stijgen is overigens helemaal geen botte kroegpolemiek van Tim Gurner, maar staand beleid. Zie hier bijvoorbeeld Obama's MinFin die vanaf een tropisch eiland zegt dat werkloosheid omhoog moet om inflatie te beteugelen. En ook de huidige bewindslieden denken er exact zo over: "Current Fed Chair Jerome Powell has said much the same thing: In comments last August, Powell, who is reportedly worth between $17 million to $55 million, said that interest rate hikes “will also bring some pain,” which he called “the unfortunate costs of reducing inflation.” Former Fed Chair and current Treasury Secretary Janet Yellen has expressed a similar view."

