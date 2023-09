Ik wist niet wat ik hoorde toen ik bij Renz op tv en vanochtend op de radio politiewoordvoerders hoorde zeggen "deze mensen moeten gehoord worden", "we roepen de politiek op om in gesprek te gaan met die mensen om dit te stoppen." "Wij vinden ook dat die mensen gehoord moeten worden en er een oplossing voor de issues komt die ze noemen", "We verplaatsten ze alleen er is besloten geen straf te geven"



Politieke uitspraken vanuit de politie die uit den boze zouden moeten zijn, die mensen worden al gehoord via normale demonstratierecht, maar de terreur methode wordt nu gedoogd, en zelfs aangemoedigd door te zeggen dat gehoord moeten worden via andere dan legale wegen logisch is en er geen straf geven ook, dan lok je uit dat ze verder gaan. Ze mogen dit geval niet anders behandelen dan demonstraties op snelwegen voor ZP of tegen Corona, en dat gebeurt nu uitdrukkelijk wel. Hele rechtszaken over dat oproepen tot blokkade bij de KOZP strafbaar is, maar oproepen tot elke dag blokkeren niet? Het maakt niet uit of je met mening van de demonstratie eens bent, dat moet je gelijk behandelen.



Er wordt nu bijna gedaan of deze groep sowieso gelijk heeft in hun wereldbeeld alsmede door hun bedachte oplossingen, terwijl de meerderheid van kiezers daar dus anders over denkt, je kunt je gelijk niet zomaar even afdwingen, en de politie zou dat zeker niet moeten toestaan. Hoe verschilt dit van andere terreurmethodes, degene die het doet vind altijd dat hij net zo gelijk heeft als hier, heeft niks met burgerlijke ongehoorzaamheid te maken zoals ze het zelf noemen, dat gaat over gevallen dat de meerderheid van bevolking het 100% met je eens is.