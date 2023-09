Hopelijk gaat hij vertellen hoe we uit de stikstofcrisis komen.

Het PBL had een mooi gedachte-experiment: Koop alle boeren uit, laat alle andere sectoren hun klimaatdoelen en kijk of we dan de oude KDW`s halen. Het PBL ging er voor het gemak vanuit dat iedereen zou meewerken en alles vanzelf zou gaan in deze idylische gedachte. Het antwoord was NEE. Het plan van tientallen miljarden is te klein om de oude KDW`s te halen. Rob Jetten heeft zijn huiswerk niet af, het plan is duur en incompleet.

De VN meldt dat de KDW`s verder omlaag moeten. Het totale faalplan is te incompetent om de oude KDW`s te halen, laat staan de nieuwe. Niet alleen de boeren en de industrie moet weg, ook terrasverwarmers, open haarden, barbeque`s, verwarmingen, auto`s en vrachtwagens. Alles moet weg....

Dan halen we het nog niet.

Het wil maar niet doordringen tot boomknuffelaars en politici dat de meeste stikstofdepositie een buitenlands feestje zit. Zo lang ze in België, Duitsland en Brittannië niet hoeven te vragen voor een vergunning om ons land te vervuilen, blijft dit dweilen met de kraan open. Nu is meer dan de helft van de stikstofneerslag in Nederland al afkomstig uit het buitenland. Alleen al die buitenlandse depostie is genoeg om de nieuwe en de oude KDW nooit te kunnen halen.

Controleer de _totale_ NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) emissie op storymaps.arcgis.com/stories/6d4395c3...

Vijf jaar wachten we al op een oplossing, Frans Timmermans komt uit Brussel en heeft dus goede contacten om dit op te lossen.

Elke poging om dit alleen in Nederland aan te pakken, is een ontkenning dat gassen over een landsgrens heenwaaien.