Kijk nou wie we daar hebben! Truus van Houten heeft haar eeuwigdurende vakantie in de US of A even onderbroken en is na de terugvlucht naar Nederland direct op de A12 gestapt. Truus van Houten is heel dapper. Georgina Verbaan is ook dapper. En Siegheil Sloot, die is ook heel dapper. Schralina Vagijn, de bleke zus van Carice van Houten, heeft gek genoeg nog niet eens een aandeel geclaimd in de ophef rond Truus. Jongens jongens wat spannend toch weer.

Hee kijk de boot van Truus van Houten