Het bovenstaande gesprek van 50 minuten tussen twee broers van verschillende ouders valt eigenlijk samen te vatten in Alex' kalmerende noot: "If there is nuclear war, at least it will kill the globalists, and we can all die together." Maar even zonder malligheid, een gesprek als dit is natuurlijk wel een opmerkelijke gelegenheid en hoe eindeloos veel er ook op beide heren aan te merken is, het is weer eens wat anders dan de gebruikelijke vijandigheid tussen twee onverzettelijke systemen. Over onverzettelijke systemen gesproken, na de breek een nieuwe video van de CIA gericht aan Russische inlichtingenwerkers die het zat zijn, in een poging hen tot dubbelspionage te bewegen. En ook dat is bijzonder beeld. Uiteraard in het Russisch, maar je kunt YouTube's automatische vertaalde ondertiteling aanzetten.

CIA-video aan Russische inlichtingenwerkers die het zat zijn