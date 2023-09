Nou het is fijn dat we tijdens de eindsprint van de zomer toch nog even een beroep kunnen doen op Omroep Brabant. Het is iedere zomer wel een tijdje bloedheet maar NU, op 7 september 2023, verschijnt het artikel 'Buitenwerkers opgelet: dit betekent dertig graden voor jouw werkdag'. Nou. Snel lezen natuurlijk, want Piet is al 50 jaar dakdekker en hij heeft nog nooit gewerkt in temperaturen van boven de 30 graden. De onderzoeksredactie van Omroep Brabant o.l.v. chef onderzoek Carlijn Kösters zocht het uit. Wekenlang bellen, mailen, dossiers uitpluizen, rechterlijke uitspraken doorspitten. Conclusie: hitteregels verschillen per werkplek. "Al geldt overal: genoeg water, niet te veel zon en genoeg rust nemen." Echt enorm bedankt voor dit verhelderende bericht Omroep Brabant. Hitteregels op GSHQ: lekker in de schaduw zitten, eventueel airco aan, om 12.00 uur een tosti met ham+kaas en om 16.00 uur een ijskoude knaller.