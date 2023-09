De zorg, en dan niet de bestuurders maar het personeel; dat zijn de échte gieren. Hoogste tijd dat hun werkdruk eens met 58.000 declaraties verhoogd wordt. Ten eerste, even genieten van dit zinnetje op de NOS: "Nederland telt tussen de 23.000 en 58.000 vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Dat is een laatste schatting uit 2020 over de periode 2017-2018. Deskundigen denken dat het er in werkelijkheid veel meer zijn." Het beste dat we hebben is dus een schatting van zes jaar geleden met een marge zo'n 35.000 terwijl het er bovendien in werkelijkheid veel meer zijn.

Maar goed. Het nieuws. "Vorig jaar werden ruim 58.000 declaraties ingediend onder de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen. In 2021 waren dat er nog zo'n 43.000 en het jaar daarvoor zo'n 37.000. Ook de hoeveelheid geld die eraan werd uitgegeven groeide, van 43 miljoen euro in 2019 naar 51,4 miljoen in 2022."

Zal wel weer aan ons liggen hoor, maar daar turven we dat ongeveer elke ongedocumenteerd ingezetene - zo noem je dat - zorg declareerde. "Het gaat vaak om zorg aan mensen die al lang in Nederland zijn en niet naar hun land van herkomst terug kunnen of willen. Die groep mensen wordt ouder en dus kwetsbaarder." Ah, ja, okay.