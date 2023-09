Daar hoeven we binnenkort dus niet meer in volle vaart langs te zappen! Temptation Island, de strontbak van Peter van der Vorst. Hij vindt Temptation Island zelf ook een ranzig programma maar ja: lalalala geld. Je pleurt een buslading naar aandacht hunkerende alcoholverslaafden, bimbo's met tietimplantaten, steroïdenpakkers en ivbo-uitblinkers in een omheinde omgeving, dan laat je ze contracten tekenen waar ze geen zak van snappen, je zegt allemaal ingewikkelde dingen tegen ze, je filmt hun strapatsen met een boel camera's en dan laat je geknipte en gemanipuleerde beelden zien aan hun liefjes, die dan helemaal door het lint gaan, de toko slopen en met gebroken hart, trauma en zelfmoordneigingen naar huis worden gejoekeld. HI hi ha ha lachen man, alle deelnemers liggen mentaal in de kreukels en Peter van der Vorst neemt nog een nipje van zijn champagne omdat ze bij RTL heel erg kunnen genieten van menselijk leed - zolang het maar goed is voor de kijkcijfers die niemand mag weten. Steeds meer oud-deelnemers melden zich bij advocaat Sébas Diekstra omdat ze psychisch kapot zijn getreiterd door RTL, ook al verantwoordelijk voor aanrandprogramma The Voice of Aanrand. Dit is een bericht aan alle oerdomme debielen die weliswaar lekker zijn, maar te dom om hun eigen reet af te vegen: DOE NIET MEE AAN TEMPTATION ISLAND. Doe het niet. Het levert je géén bekendheid op, je bent een marionet van RTL, een deel van Nederland lacht je uit, een ander deel van Nederland trekt zich op je af, als je thuis bent spring je voor de Intercity van 11.55 uur naar Schagen en RTL pist over je lijk.