Kwam onlangs voorbij bij BBC Archive op Twitter en aangezien-ie regelmatig (*, *, *, enz.) is genoemd in de panelen eren we hem gewoon een keer met z'n eigen topic: cultheld Fred Dibnah (1938 - 2004), alias The Lancaster Steeplejack. Het filmpje hierboven, een minidocu op zich, is een fragment uit de documentaire 'Fred Dibnah: Steeplejack' uit 1979. Met z'n grote blote mannenklauwen repareerde en sloopte hij gebouwen, bruggen, kerktorens, de hele mikmak, maar haalde hij vooral torenhoge schoorstenen neer. Brick by brick, steen voor steen, the old fashioned way, zonder hulp van explosieven. Later werd-ie door z'n zware accent, z'n vrolijke gedoe, z'n mores en z'n 'Lanky manner' een graag geziene gast op televisie en in het lezingencircuit. Dingen slopen, prachtig. En wat een vent.