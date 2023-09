Mensen in de brand steken en mensen zuur in het gezicht gooien is in Pakistan een cultureel dingetje.

Als jij je vrouw niet meer zo leuk vind breekt er spontaan brand uit in de keuken waarbij je vrouw levend verbrandt, soms overleeft ze het, maar niet wordt de man veroordeeld want het was een ongeluk.

Als de trots van een jonge man wordt gekwetst omdat een vrouw hem afwijst dan gooit hij zuur in haar gezicht zodat zij haar schoonheid kwijt is en nooit meer een andere man zal vinden. Wordt ook bijna nooit iemand voor veroordeeld.

Als je iets leest in de krant over mensen die in de brand zijn gestoken of zuur in het gezicht gegooid hebben gekregen is het bijna altijd Pakistan.