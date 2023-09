In Zaanstad hadden we destijds de Partij voor de IJsbaan, zij deden mee met GR verkiezingen. De Partij voor de IJsbaan (PvdIJ) heeft het streven om te komen tot realisatie van een kunstijsbaan binnen de grenzen van Zaanstad. De partij is op 12 december 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De man die dat bedacht heeft wilde een soort Thialf in Zaanstad want schaatsen was de oplossing voor alle jeugdproblemen. Nul zetels!!!