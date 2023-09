Na weken van regenachtige wisselvalligheid worden we eindelijk verwend met een stukje zomer in de meteorologische herfst. Het is al zomers warm, maar de komende dagen krijgen we zelfs een tropische 30+ graden op de thermometer. Zoals gebruikelijk zit u het beste in het zuiden van het land. Daar hebben ze niet alleen worstenbroodjes, maar is er ook kans op een regionale hittegolf. Genieten daar op het terras, maar ook genieten in Den Haag waar zaterdag de klimaatprofeten van Extinction Rebellion zich vast willen plakken aan het kokendhete asfalt dat al een week ligt te bakken in de zon. Die gaan nog dankbaar zijn dat de waterkanonnen wat verkoeling komen brengen. We zijn geen voorstander van klimaatverandering, maar als het hypergevoelige en extreem irritante A12-blokkeerders brandblaren bezorgt, komen we wel in de verleiding om een dikke V8 op te starten en de zonnepanelen van het dak te gooien. Niet komend weekend natuurlijk, want dan zitten we met een gekoelde Spa Goud bij de barbecue te genieten van deze toegift van de zomer. Laat die hittegolf maar komen!

