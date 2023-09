"Misschien door ze... TEGEN TE HOUDEN BIJ DE POORT???"

Natuurlijk moet je die illegale migranten tegenhouden bij de poort, en die poort bevindt zich bij de buitengrenzen van de EU. Dáár moet je al die lieden die zichzelf uitnodigen tegenhouden: met hekken met camera's, bewegingsmelders, the works, en pushback beleid op zee; leg marineschepen van EU lidstaten bij de bekende oversteekplaatsen, drone surveillance erboven, en elk dobberbootje met dozijnen oranje zwemvestjes aan boord, onderscheppen en terugslepen.

Vanmorgen ook weer veel 'vluchtelingenleed' in de Volkskrant. Vandaag zouden de zg 'derdelanders' uit Oekraïne de opvang uitgeschopt worden met de opdracht om Nederland binnen 28 dagen te verlaten. Gebeurt uiteraard totaal niet. Nu wacht Eric vd Burg eerst weer een uitspraak van de RvS in november af, en je kunt van kilometers afstand al zien dat de RvS zullen beslissen dat ook deze arme lieden recht hebben op bescherming. Zelfs Vluchtelingenwerk heeft begrip voor het einde van de opvang van derdelanders uit veilige landen. Alleen, ze maken wel weer allerlei voorbehouden: Syriërs (ca 700) hebben alweer asiel aangevraagd, en lieden uit Nigeria en Marokko, die echt linea recta op het vliegtuig gezet zouden moeten worden (had anderhalf jaar geleden al moeten gebeuren), tsja, die zijn vaak toch ook heel zielig: "Sommigen zijn al jaren, wel twintig jaar, niet in hun herkomstland geweest en hebben er niets meer mee.'' Nee, maar waren ze ooit al eens eerder in Nederland geweest? Maar daar hebben ze opeens alles mee, kennelijk. Waarom worden dit soort kulargumenten toch maar steeds naar voren gebracht, en, erger, geslikt? En dan weer wat je altijd van de kant van de do-gooders leest:

"De organisatie begrijpt ook niet dat over zo'n relatief geringe groep, 'van wie de meesten aan het werk zijn' (geloof ik geen reet van; cijfers graag), zo veel wordt gediscussieerd."

Kortom, ach, het zijn er maar een paar. Drieduizend, en waarschijnlijk nog meer. Er zitten sinds de val van Kaboel twee jaar geleden, al ca 5000 Afghaanse tolken en eitjesbakkers in Nederland: ach, het zijn er maar een paar.

Verder een reportage over Tunesië, waar de 'deal' tot nog toe niets heeft uitgehaald: afgelopen maand kwamen 25.000 dobberaars naar Lampedusa vanuit Tunesië ( in 2016 27.000 in oktober; hoogste aantal in één maand ooit), en in heel 2023 tot nu toe 114.000; vorig jaar in de eerste 8 maanden: 58.000).

Het gaat economisch slecht in Tunesië en daarom willen veel Tunesiërs ook naar de EU:

"Elders in de hoofdstad, op de markt voor groente en fruit, vertelt verkoper Tariq Ben Chaaben (35) dat hij zijn tv en horloge verkocht heeft om een smokkelaar te kunnen betalen. Binnenkort neemt hij de boot naar Italië - op zoek naar een beter bestaan."

Even afgezien of je met de opbrengt van de verkoop van een tweedehands tv en een horloge (tenzij we het hebben over Rolex, IWC, Breitling, etc) een smokkelaar kunt betalen, deze man is geen asielzoeker, het is gelukszoeker. Zoals alles wat zich aan boord van die bootjes bevindt. En ze moeten worden gestopt, koste wat kost. Vanzelf komt hier geen eind aan, het zal alleen maar toenemen, en uiteindelijk de totale ontwrichting van West-Europa tot gevolg hebben.