We zijn natuurlijk veel te druk met andere problemen, maar net als toen we het nog niet te druk hadden met andere problemen, bestaat dit probleem nog steeds. Sterker nog, het lijkt zelfs toe te nemen. "Vooral na de zomervakantie valt het op dat sommige jongeren niet meer in de schoolbanken te vinden zijn omdat zij onder dwang moesten trouwen of zijn achtergelaten in het buitenland. Bij Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) zijn over dit jaar tot nu toe 43 gevallen bekend. Dat zijn er meer dan vorig jaar op dit moment: in heel 2022 ging het om 50 meldingen."

Bovenstaand ziet u het verhaal van Lina (21). Saillant detail; haar ouders keurden haar relatie af ondanks dat haar vriend dezelfde religie had, omdat hij een andere etnische afkomst heeft dan zij. "Mijn ouders plaatsten cultuur boven religie," vertelt Lina. Haar vader nam haar mee naar het buitenland onder het voorwendsel dat haar moeder daar in het ziekenhuis lag, maar dat was dus niet zo; ze moest daar aan de man.

Maar daar dacht Lina zelf toch écht heel anders over. ""Nadat ik een geanonimiseerd bericht had geplaatst in een vrouwengroep op Facebook, kwam ik uiteindelijk terecht bij de organisatie die jongeren zoals ik bijstaat." Via het LKHA werd Lina na een aantal maanden teruggehaald naar Nederland. "Mijn ouders kwamen er veel later achter dat ik er niet meer was. Ze zochten contact, maar daar ging ik niet op in. Ik wilde mijn leven in vrede herpakken, daar had ik tijd voor nodig."" Enorm knap werk meid, van harte, sterkte alsook succes, je kan het.

"Het probleem doet zich vooral voor bij reizen naar het Midden-Oosten, delen van Afrika en Zuidoost-Azië," en je vraagt je af wat die regio's in gemeen hebben. Echter, "Inmiddels komen ook uit sommige Europese landen meldingen binnen, zoals Bulgarije, Griekenland, Denemarken en Spanje," al is de culturele achtergrond achter die meldingen niet bekend.