Kijk, precies op tijd om u even lekker te twerken met

de geneugten uit de randstad.

* familie loopt stage in een revalidatiecentrum. Komt daar op een kamer van een cliënt, die volgens de papieren armlastig is. Geen vaste woon of verblijfplaats, geen familie, helegaar niks.

Tot diens grote verbazing (van familielid), die heel even voor iets anders de kamer in loopt, zit de man net met drie paspoorten, een aantal stapels geld en een aantal aluminium pakketjes op schoot.

Management geeft aan hier niets mee te kunnen ,want 'patient-privacy'. Moet maar mogen en kunnen. Zeg er iets van en je bent racist.

* buurman met meerdere auto's parkeerde eerst, toen ze hier kwamen wonen, een keer de Audi op de stoep voor hun eigen deur. Inmiddels vinden ze het blijkbaar hun eigen, vaste plek en staat hun auto altijd op die plek. Ook al zijn er zat parkeerplaatsen, notabene náást de stoep waar hun auto op staat, dat zal te ver lopen zijn (?). Praten met hen is onmogelijk, want ze spreken enkel Turks. Probeer er iets van te zeggen, en u voelt hem al

* de dochter van de achterburen gaat trouwen. Heel mooi, uiteraard reden voor een feestje. Voor deze Hindoestaanse mensen betekent dat, dat je een live band in je achtertuin zet, die op een donderdag avond vanaf zo'n 8 uur begint. Heel drukke trommeltjes, een klein jengel accordeonnetje en best vals zingen. Heel leuk, maar om kwart over tien is de lol er wel een klein beetje af als je om 5:30 weer fris en fruitig aan het werk moet. Bel je de politie, dan is de vraag of je al met hen gesproken hebt. Behalve de ingehuurde uitsmijter, die notabene tegen onze eigen deur staat en daardoor voorkomt dat we nog naar buiten kunnen, zijn ze Hindoestaans. En er iets van zeggen, Tja, dan gunt u hen hun pleziertje niet, dan ben je... Inderdaad.

* Als laatste stuiptrekje van onze billen nog een nat afsluitertje uit het zwembad, waar plots een jongen en meisje de heren kleedkamer in renden. Hijgend en al moesten ze even bijkomen, trokken zich niets aan van de heren die er in verschillende stadia van ontleden stonden te staren. Dit werd opgevolgd door een hoop geschreeuw door boze mensen, bleken agenten te zijn die met de handen al op de dienstwapens het bad aan het controleren waren. Stonden buiten meerdere bussen, wagens en agenten buiten die meerdere jongens van een zekere kleur in de boeien hadden geslagen. Iets over deze kleur schrijven zou kunnen worden gezien als, u raadt het al....

En zo veranderde onze donderdag in wederom één aaneensluitend bewijs dat ons land veel te vol is, de blanke cis hetero man de verliezer is, handhaven iets is dat niet langer meer plaats vind dus ook de wetten of plaatselijke verordeningen net zo goed in de prullenbak kunnen.

Hier in de wijk is het nog even feest voor een select groepje mensen die zich onaantastbaar wanen, ES gast kijken of er in de logeerkamer, met ramen en deuren dicht en oordoppen nog een slaapje gepakt kan worden.