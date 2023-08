Geen auto, ontoereikend en onvoldoende OV. Mensen die in steden wonen en werken zullen het wel kunnen bolwerken, de forens krijgt een groot probleem.

En de ondernemer, de dorpsbewoner, al wie niet zonder mobiliteit verder kan, wordt door onze rOverheid totaal in de steek gelaten, en min of meer gedwongen om bedrijf, dorp en al op te geven om ook voorts ook maar te verkassen naar de stad, welke gaandeweg steeds meer een 15-minute-city wordt

De politiek heeft de rechten van de burger ondergeschikt gemaakt aan het klimaat. En dat klimaat is slechts gestoeld op rekenmodellen.

Nog even en verplichte euthanasie in naam van het klimaat wordt een feit.

Kankerbehandelingen worden nu al als te klimaatonvriendelijk gezien.

"Cancer and climate change: the environmental impact of cancer care"

www.thelancet.com/journals/lanonc/art...

In the end, you are the carbon they want to reduce.