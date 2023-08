Ja leuk hoor, al die campagnes bij de KNVB. Sportiviteit en respect enzo. Zonder scheidsrechter geen voetbal. Voetbal is van iedereen. Zet racisme buitenspel. Een leuke competitie doen we samen. DE DAG VAN HET SPORTIEVE GEDRAG. Nou, de dag van het sportieve gedrag is even niet aanwezig in het leven van voetbaltrainer Brian. Wat een ongelooflijke stresskabouter. Dan speel je in de vijfde klasse G van de onderamateurs tegen Kutteveen 5 en dan gedraag je je als zo'n opgefokte dwaas. Dan neem je jezelf en je kwaliteiten echt véél te serieus. Deze lui met Messicomplex zorgen ervoor dat niemand meer scheidsrechter wil worden, dat het wekelijks uit de klauwen giert op de voetbalvelden, dat de KNVB überhaupt met al die gare campagnes komt. En het ergste is dat deze malloot door Veronica op het schild wordt gehesen. Marcel van Roosmalen (€) maar lullen. Hi hi ha ha, dit is cult. Dit is geen cult, dit is sip.