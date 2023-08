In Ysselsteyn liggen veel Duitsers onder de grond. gaan we nu ook daar alles weghalen en voetbalvelden aanleggen?

Op de één of andere wijze vind ik dit concreet uitgummen van mensen (hoe "slecht/goed" ze ook waren) geen "goede zaak". Gewoon, een gevoel (niemand weet wie ik ben, wie ik was, wie ik zal zijn, de komende 100 jaar, dus maakt eigenlijk geen moer uit). Mensen kunnen leren van de vorige mensen, maar...

van de andere kant: we leren toch geen ene fuck van onze daden en nalaten van daden (misschien een beetje...?), dus toch maar voetbalvelden, of anders frietkotten?