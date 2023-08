Zullen we eens wat berekenen?

Een Airbus van Wizzair gebruikt op het traject Eindhoven->Varna 6000 liter kerosine. (Ik zat in het vliegtuig te wachten en kon de meter van de tankauto zien)

Het vliegtuig had 216 passagiers aan boord.

Per persoon kostte deze vlucht dus 6000/216 = 28 liter kerosine PP.

Met de auto is de afstand 2.500KM (EIN to VAR). We gaan moet vier personen.

Gemiddeld rijdt de benzine auto 1 op 12. Er zitten immers 4 personen en een stapeltje bagage in de auto. Er zijn bergen onderweg.

Per persoon is dit 2500/12/4 = 52 liter benzine pp.

Met de bus is deze afstand ook 2.500KM.

Gemiddeld rijdt een touringcar 1 op 3,5 op Diesel.

In de touringcar zitten 50 zitplaatsen

Per persoon is dit 2500/3.5/50 = 14.3 liter diesel pp.

De trein rijdt op gas, steenkool en/of kernenergie. Zodra je Oostenrijk voorbij bent zijn er bijna geen windmolens en zonnepanelen meer.

Het verbruik kan ik niet meten.

Conclusie:

Wanneer je met de bus gaat verbuik je de minste, maar wel de vervuilendste brandstof. Kerosine is veel zuiverder dan diesel en geeft minder vervuiling.

Vliegen gaat het snelste

We kunnen concluderen dat er dus iets anders schuilgaat achter de hetze tegen het vliegen.

We zullen het meer moeten zoeken in de elite die zich verheven voelt boven het gewone volk. De elite weet niets meer om zich boven het gewone volk te verheffen, dus gaat de elite het gewone volk maar naar beneden trappen. Het gewone volk mag niet meer met het vliegtuig en de elite wel.

De elite, of wat zichzelf daarvoor door ziet gaan, is dus heel erg smerig bezig...

Hij die het gewone volk niet eert,

is het gewone volk zijn belastinggeld niet weert