Een goeie fotograaf heeft daar wel een groothoeklens voor, lijkt me. En anders zijn er nog wel trucjes, zoals geen foto pal van voren maar een beetje schuin, van de zijkant, dan passen er wel 20 Franske's op.

Verder roert u een goed punt aan. De eerste indruk is vaak bepalend, in het echt maar ook bij een foto. Het meisje met de groene ogen uit Afghanistan. Het napalm meisje uit de Vietnamoorlog. De politie officier die een geboeide man door het hoofd schiet. De tank man met het plastic tasje in Peking. Foto's die in je netvlies gebrand zijn, ook al word je 100 jaar.

Bij een foto van Femke zie je onmiddellijk dat ze een afgetrainde atleet is. Geen grammetje te veel, scherpe blik, ze gaat ervoor.

Gek genoeg heb ik dat helemaal niet bij Franske, dat hij het beste voor heeft met het klimaat. Hij lijkt me geen tofu knager, eerder iemand die zich dagelijks laaft met dure spijzen en godendrank in 3-sterren zaken. En daarna dagelijks zoveel CO2 gas produceert om een niet al te grote zeilboot moeiteloos van Rotterdam naar New York te blazen. Of wordt al die uitstoot buiten de territoriale wateren niet meegenomen in de berekeningen, net zoals een volgeladen Boeing 747 opeens in een zweefvliegtuig verandert boven een bepaalde hoogte?