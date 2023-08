"Mwah Gertje, wat is dat dan precies hè, zo'n holopaust?"

"Nee Samson, holocaust, niet holpaust, ho-lo-caust."

"Oh ja, holocaust, wat is dat?"

"Nou dat was een hele spectaculaire gebeurtenis meer dan 80 jaar geleden, en daar gaan we een musical over maken"

"Ah, net zoals Soldaat van Oranje?"

"Nee, dit wordt iets met een vliegtuig op het toneel."

"Ja, maar Gertje, een vliegtuig op het toneel, dat heeft Soldaat van Oranje toch ook?"

"Hou je bek Samson honden kunnen niet praten."

"Oh ja."

"Gertje?"

"Ja Samson?"

"Are we the baddies?"

Er is OPHEF omdat Gert Verhulst (van Samsom, en van Karen van K3, en van Josje van K3, en van Kabouter Plop en Plopsaland en een talkshow en van real life soap 'De Verhulstjes' en van heel veel eigenlijk) een musical over de Tweede Wereldoorlog gaat maken en belooft dat het een SPEKTAKEL wordt. Nou is zo'n beetje iedere film of toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog een spektakel (Denkt u maar aan A bridge too far, Barbie, 1917, etc. etc.) maar nu is er een musicalproducent die daar openlijk voor uit durft te komen en dat is niet de bedoeling. Gewoon een scheinheilige smoel trekken, zeggen dat het ook allemaal geen pretje was voor de nabestaanden en ondertussen zes Timmerfransen per jaar verdienen, zo zien we onze musicalproducenten het liefst. Zo niet Gert. Hup Gert. Succes met kaartjes verkopen.

Het is een heel ondeugende maar lieve hond

Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Soy Kroon, de acteur die vorig jaar nog opdook in een integer, invoelend (lees: twee gasten staan heel hard onbegrijpelijke dingen tegen elkaar te schreeuwen zoals bij ieder serieus bedoeld Nederlands toneelstuk) drama over een trompettist die Auschwitz overleefde. Nu zegt Kroon dat hij helemaal achter het spektakel staat: "Zeker omdat we toch moeten concurreren met streamingdiensten en sociale media."

