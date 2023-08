: It looks like a duck, it walks like a duck and it sounds like a duck….

Natuurlijk bestaan er ideologische kleine verschillen tussen socialisme en communisme maar grosso modo streven beide stromingen hetzelfde na: sterke overheid en (extreme) herverdeling van welvaart door iedereen met vermogen of hoger inkomen genadeloos kapot te belasten ten faveure van zelfbenoemde slachtoffers van het vuige kapitalisme.