Kirsten Verdel (als webmaster ontslagen bij Osdorp Posse omdat ze gebruik maakte van het mailbestand van de rapformatie om haar eigen PvdA-campagne te pluggen, voormalig tassendraagster van Dirk Scheringa, zelfverklaard Obama-fluisteraar en Drimmelaar bij Dröge en Van Drimmelen Publyon, die Kirsten Verdel dus) is voor de verandering eens een serieuze kanarie in de kolenmijn. Ze kreeg onlangs een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie (OM) over die befaamde Extinction Rebellion-demonstratie op Schiphol in november vorig jaar. Een licht tikje op de vingers die het merendeel van de andere demonstranten ook ontving. Er is alleen één probleem: Verdel was helemaal niet aanwezig bij dat protest.

Deze week ging ze op gesprek bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) over de kwestie en toen gebeurde dit: "De twee marechaussees vertelden haar dat ze geen 'verdachte', maar wel 'een betrokkene' is. (-) Haar werd uitgelegd hoe het proces van identificatie ongeveer verlopen was: de foto's die op 5 november gemaakt waren op Schiphol van mensen die zich weigerden te identificeren, waren vergeleken met openbare bronnen zoals Facebook, Twitter en andere platforms en websites. "De Marechaussee keek naar mensen die bijvoorbeeld een bericht van Extinction Rebellion een 'like' hadden gegeven. Echt een belachelijke methode", vindt Verdel. "En het ging dus ook fout. De marechaussees lieten mij twee foto's zien van een vrouw die totaal niet op mij lijkt. Ik schoot gewoon keihard in de lach. Ze leek ouder, had sluik blond haar, was een beetje mager met een wat ingevallen gezicht. Ze had roze lijnen op haar gezicht geverfd, ik denk om minder herkenbaar te zijn. Dát was in elk geval gelukt." Zorgwekkend, want dat betekent dat KMar en OM (en wie nog meer bij de overheid, hier gaat het vandaag ook helemaal Minority Report) gebruik maken van gare identificatietechnieken en onschuldige burgers in databases opslaan dan wel als verdachte dan wel als betrokkene bij extreemlinkse demonstraties, voetbalrellen, boerenprotesten, campagnebijeenkomsten met Frans Timmermans, coronademo's enzovoorts terwijl ze daar helemaal niet waren maar wel op iemand li(j)ken.

Of zoals deze blast from the past één en ander samenvat:

D66- en GroenLinks Kamerleden Joost Sneller en Lisa Westerveld zijn nog aan het delibereren over wie de Kamervragen gaat stellen maar wordt vervolgd.