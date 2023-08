:

Ik vind dat je daar heel erg kritisch op mag zijn. Je kunt acceptatie en respect voor anderen op meerdere manieren naar voren brengen.

Direct op het kind spelen (zoals ook met slavernij gebeurt) is wat mij betreft over de dunne lijn; je maakt het kind verantwoordelijk voor een probleem waar de vraag is of ze dat kunnen verwerken, laat staan dat ze er iets mee kunnen of iets aan hebben in de toekomst met huidige migratie en culturen.

Dan snap ik best dat ouders in het geweer komen, als onderwijs en docenten in de knel zitten moet de focus op kerntaken komen te liggen en minder op sociale discussies.

Als ik als ouder tegenwoordig het verwijt van gebrek aan opvoeding krijg moet ik ook inspraak hebben. Bovendien, als het om geloof gaat gelden er opeens andere regels dus overtuigingen van ouders zijn leidend.

Los eerst die inconsequenties eens op en presenteer de waarden van aleer voor mee te gaan met hypes.