Weet u wie wel blij zouden moeten zijn dat Pieter Omtzigt gisteravond een nieuwe partij aankondigde? De sportredactie van de NOS. Nu heeft bijna niemand gezien dat na de enorme flater met Van Hooijdonk en Steijn Sjoerd van Ramshorst (op papier gespreksleider) gisteravond gewoon zei dat hij het eigenlijk stom vindt dat Pierre van Hooijdonk niet meer aan tafel zit, maar dat de leiding van de NOS dat nou eenmaal besloten heeft. Daarna mocht Van Ramshorst ook nog zeggen dat hij eigenlijk eerder had moeten ingrijpen omdat iemand zonder enig concreet bewijs van misdrijven beschuldigen geen enkele pas geeft en al helemaal niet in een programma van een publieke taakomroep met journalistieke pretenties 'het wel erg lang doorging over Wieffer'. En toen kwam Chef Voetbal Arno Vermeulen er nog eens overheen door uitgebreid te gaan vertellen dat de redactie van NOS Sport (deze club dus, red.) vervolgens onderzoek is gaan doen naar de duistere dealtjes van Maurice Steijn en dat dat een 'interessant thema' is.

Arno. Vermeulen. Totale gek. Als er al duistere dealtjes gedaan zouden zijn door Maurice Steijn is de allerallerallerallerallerlaatse redactie die daar onderzoek naar zou moeten doen de redactie van het programma dat er geen enkel been in zag om Maurice Steijn zonder bewijs van duistere dealtjes te beschuldigen en pas reageerde toen er ophef kwam. De NOS heeft op dit dossier al zijn geloofwaardigheid verspeeld en zeker nu de Chef Voetbal een week na VOLKOMEN ONGEGRONDE BESCHULDIGINGEN, waarbij de naam van Mattijs Manders niet door Van Hooijdonk maar door nota bene NOS-'journalist' Jeroen Stekelenburg werd genoemd, gewoon nog een keer die verdachtmakingen ging zitten herhalen. Als we het niet zelf gezien hadden zouden we het niet geloven.

Van onze belastingcenten mensen. Een minder grappige, minder spraakmakende en zo mogelijk nog minder journalistieke verantwoorde rip-off van VI. Weet u wat pas een interessant thema is? De 2700 gulden die Arno Vermeulen in 1994 in zijn zak heeft gestoken omdat hij valsspeelde tijdens een potje kaarten met John de Wolf en de broertjes De Boer. Wij weten niet of dit klopt maar onze goede researchers hebben nog niks gevonden dat publicatiewaardig is, en we blijven het onderzoeken. Saneer de NPO.