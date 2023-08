@Papa Jones | 19-08-23 | 18:16:

Ik denk thuis even goed nog te vaak over werk na, maar dan kan ik dat meer filosofisch, langere termijn, bredere blik doen. Hoef me alvast niet verkrampt vast te houden aan wat ik morgen of na het weekend MOET doen. Heb op dit moment echt geen idee wat ik maandag allemaal ga doen, los van mijn standaard ritueel het eerste uur van iedere dag.

Mijn herinneringspunten zullen het me maandag wel vertellen.

Dat geklater op mijn hoofd zorgt bij mij juist meestal voor leegte in een kop waar de gedachten normaal zelden stil staan. Om het even in het topic te houden.. zodra er AI ontstaat waarbij de ene AI juist meer over werk gaat denken, terwijl de andere AI juist eindelijk wat meer rust ervaart in het drukke hoofd wanneer deze AIs onder de douche staan, dan pas hebben we echte AI lijkt me zo.

Het menselijk brein is nog heel lang niet te vervangen.