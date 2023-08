Toch nog even een topic over die blauw-gele rakkers, want wat een beelden weer. Er zijn veel oorlogen waar later films over worden gemaakt, maar hier creëren ze de Hollywood-waardige blockbusters al tijdens de strijd. Met bodycams, dashcams, camera's in de hand en camera's in de lucht is dit mogelijk de best gedocumenteerde strijd ooit. Neem bovenstaande aanval op een Russische stelling die we niet alleen volgen vanaf de chaotische POV-beelden, maar ook analyseren vanuit de lucht waardoor we zien wat er echt gebeurde. Met extra complimenten voor de beelden vanuit de bepantserde HMMWV die geraakt wordt door artillerie (8:14), maar waar toch alle inzittenden levend uit lijken te strompelen. Het verlies van het voertuig is het gevolg van één van de grootste uitdagingen voor het Oekraïense leger: mijnenvelden. De Russen bezaaiden het front met mijnen, zodat de aanvallende partij niet buiten de gebaande paden kan treden zonder het te heet onder de voeten/wielen/rupsbanden te krijgen. Op 6:46 in de video is al te zien dat ze de tank die ze ter ondersteuning meehebben verliezen aan een antitankmijn. Het mijnenvrije pad ligt vervolgens weer in het vizier van de Russische artillerie voor wie het dan prijsschieten is. De mijnenvelden zijn één van de belangrijkste redenen waarom het tegenoffensief niet van de grond komt en waarom Oekraïne zo snel door hun uit het Westen aangeleverde materieel heen gaat. Want waar bovenstaande film nog in succes eindigt, kennen veel andere verhalen in de regio geen happy end.

Over mijnen gesproken

Niet alleen de Russen leggen mijnen

Bindende tip: onthou waar je ze neerlegt!