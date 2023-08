Wie betaalt, die bepaalt. Follow the money. De WHO, met eikeltje Tedros, zit diep in de zakken van de CCP. Zo ook Marion Koopmans (zie voetnoot). Dus wordt in wolken gehuld dat "acupunctuur" en "traditionele Chinese geneeskunde" ook volwaardig zijn. Trap er niet in. Die hele WHO stinkt van hier tot aan Beijing.

Voetnoot: Podcasttip. BBC Radio4 "Fever: The Hunt for Covid's Origin" 8 Afleveringen. Aflevering 4 "Mission: Impossible" wordt ook Koopmans geïnterviewd. Zij krabbelt nu ook terug. "It was not an audit." Let ook op de rol van Fauci (oa doen alsof hij een artikel nog niet kende). Maar de NIH financierde ook de "gain-of-function research" van de Wuhan Institute of Virology. Hij ontkende want in zijn boekje kan dat alleen met al bestaande menselijke virussen. Met andere woorden, een Rutteriaans truukje.

www.bbc.co.uk/programmes/m001mdfw