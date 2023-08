Het is alweer 2,5 jaar geleden dat een groep holbewoners de onvrede over een discutabele avondklok als onderdeel van een paniekerige coronastrijd aangrepen als excuus om Den Bosch om te toveren in een oorlogsgebied. Een slagveld waarin de Primera van Maaike in de Visstraat sneuvelde. Gelukkig was daar het roze leger dat massaal opstond om deze hardwerkende ondernemers te helpen, waardoor we namens jullie uiteindelijk een riante cheque konden overhandigen aan Maaike en daarmee indirect ook aan de andere getroffen ondernemers in de buurt. Ondertussen sudderde op de achtergrond de juridische strijd tegen de daders door en dat eindigde vandaag bij het gerechtshof met het hoger beroep tegen een gelegenheidshooligan die eerder al door de politierechter tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, werd veroordeeld. De wandelende sloophamer die weliswaar ontkende aanwezig te zijn geweest, maar op camera is te zien terwijl hij met fietsen gooit, auto's omkiepert en ook Maaike's Primera binnensluipt. Voor het Hof genoeg reden om hem alsnog voor twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, in staatsquarantaine te plaatsen. Zes maanden lang achter tralies verplicht moeten voldoen aan een avondklok: uiteindelijk wint de ironie altijd.

Hij had een drukke avond

Smile!