Geniaal schrijf- en productiewerk door komiek Kyle Gordon geflankeerd door de meest schuldige hartendief sinds Katja Schuurman: Ms. Biljana Electronica, een typetje gespeeld door actrice Audrey Trullinger (Insta, TikTok). Het leverde misschien wel de meest bekeken 50 seconden ooit op, en dat was slechts een trailertje van hun gehele 90's Europop-parodie Planet of the Bass. Vervolgens publiceerde Kyle in een onnavolgbare meesterzet twee nieuwe clipjes met dezelfde muziek maar met twee andere, helemaal niet grappige dames. De wereld kwam in VERZET en een paar dagen later publiceerde hij tot ieders geluk de bovenstaande volledige clip met de oorspronkelijke Biljana. Hoe het allemaal tot stand kwam leest u hier in de Washington Post, meer Audrey Trullinger - waar we dus verliefd op zijn - na de breek.

