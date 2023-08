Moest vandaag wel cynisch glimlachen.

Rabo en ABN maken gigantische winsten en waar blijft GL met extra belasting? Ach nee, Rabo ligt goed bij links ivm Baarsma mops met carbon bank rommel (inmiddels opgedonderd) en ABN is staat.

Kan me nog herinneren toen Shell een gigantische winst maakte GL hysterisch vooraan stond te blèren bij de interruptie microfoon over extra belasting! GL maakte zich toen (zoals altijd) onsterfelijk belachelijk want vergat effe dat Shell was vertrokken uit Nederland en belastingplichtig is in VK.

Maar ok GL, voet bij stuk houden en eikeltjes pyjama moet nu ook extra belasting vragen. Toch? Hmm?

In Italië gaan ze het wel doen bij monde van nota bene een vrouwelijke premier:

Italy shocks banks with 40% windfall tax for 2023

www.reuters.com/world/europe/italy-ap...

Oh wacht, dat telt niet want Meloni is de verkeerde politieke kleur.