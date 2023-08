Op de foto een korenwolf. Een volstrekt waardeloos knaagdier dat zich zodra-ie z'n kop boven het Zuid-Limburgse maaiveld uitsteekt laat opvreten door een buizerd, die allround veel slimmer & knapper is dan de achterlijke korenwolf. Is de wolf welkom in Nederland, ja, is de korenwolf welkom in Nederland, nee. Kennelijk is er twintig miljoen euro gestoken in een programma 'om korenwolven te fokken, uit te zetten en het landschap 'hamstervriendelijk' te maken' maar als het landschap niet hamstervriendelijk genoeg is, is het landschap misschien gewoon niet hamstervriendelijk genoeg? DE HEL is bijvoorbeeld een matig leuke plek voor ijsberen en brengen we dus ijsberen naar de hel? Hee kijk een witte haai, laten we in de Atacama een vijver graven voor de witte haai, kijken of het lukt. Lieve mensen, er staan rijen voor de voedselbank, Sittard ziet er al honderd jaar uit als Sarajevo net na de oorlog en MVV wil ook wel weer een keer promoveren. Is er in Limburg nou echt geen andere bestemming te vinden voor twintig miljoen euro dan de wangzakken van die slome xhamster?