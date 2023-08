: Voor mij als Nederlander (en dat al vele generaties) was ik best blij met Trump als POTUS... die mag van mij weer terugkomen..... ik maakte Eisenhower al als president mee in de jaren 50.

Overigens heb ik mij de laatste tijd eens wat meer verdiept in de sfeer in 1945 rondom Generaal George Patton en zijn baas generaal Eisenhouwer, die laatste was een huichelachtig mannetje en is in de jaren 50 ook nog president van de VS geworden.

Huichelachtig ja.... Eisenhower zei tegen Patton (n.a.v. zijn beschuldiging dat hij al met de politiek in de VS bezig was)... dat hij zijn mond moest houden, nam het 3e leger van hem af en stopte hem ergens in een oude loods in Duitsland waar ze papieren aan het ordenen waren, de GROTE HELD PATTON hebben ze gewoon kaltgesteld en de grootste schoft die daar verantwoordelijk voor was, was Eisenhower en in mindere mate Gen. Bedel-Smith.

En hadden ze toen in 1945 maar WEL naar Patton geluisterd, hij wilde samen met Karl Dönitz die de restanten van het Duitse leger zou aanvoeren samen met de Amerikanen, doorstoten naar Moskou... Patton was al aardig op weg begin 45... en dan hadden we hier in europa geen gedoe gehad met het ijzeren gordijn, was Duitsland 1 land gebleven, had ook veel minder narigheid gegeven voor landen als Polen, Hongarije en Roemenie.