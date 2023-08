@Conan de Rabarber | 10-08-23 | 10:31:

Hoi Conan! Ik zie je af en toe in de panelen. En ik wil met jou geen ruzie als met Dandruff, hoewel ik de indruk krijg dat we op persoonlijke basis prima door één deur kunnen. Antifa lijkt mij een spookbeeld van rechts, waar duiken die nu nog op, behalve in de rechtse verbeelding? En die volledige ontkenning van rechts dat we ook maar iets aan het klimaat moeten doen roept volgens mij volledig terecht een reactie op.

Ik plak mij ook niet aan het asfalt vast: waarschijnlijk omdat ik daar te oud voor ben, maar dat jongeren zoeken naar iets om de mensen die hun toekomst kapot maken daarop te attenderen, kijkt mij volledig terecht. Het valt me mee dat ze het zo geweldloos doen. En ik snap niets van die rechtse haat. Maar ik ga er hier ook niet de hele dag over discussiëren. Wat dat betreft was het goed dat het café op een gegeven moment dichtzat. Vroeger waren er trouwens allemaal soorten nachtcafées waar ik nu nooit meer kom. Ik vraag me af hoe het met iedereen daar gaat, maar ik weet niet eens meer hoe daar te komen. Ik ben de namen vergeten. Te druk met andere dingen.

Ik moet nu ook nodig aan de dag beginnen.