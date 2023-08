Ik snap niet wat hier het nieuws is. "Politicus zegt het één, doet het ander". It's the oldest f*cking story in the book. Geen enkele politicus is onschuldig aan dit feit, daarvoor is het politiek. Maakt niets uit van wie je fan bent, geen enkele politicus is uitgezonderd.

En Eerdmans? Tsja. Deze man heeft reeds een hele wandel aan partijen gehad, in het begin verbonden met de CDA (dat was niets), flirten met VVD (was ook niets), Leefbaar Nederland, LPF, EénNL (oh god), FvD en nu JA21. Ik zie Eerdmans als een persoon die kostte wat het kost relevant wil blijven in het rechtse speelveld van de politiek, maar nooit verder komt dan de marge.